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首頁 / 社會

嫌鄰居鵝太吵 老婦偕子熱水淋鵝蛋被判拘役

最新更新：2019/07/14 18:07

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）70多歲的張陳梅和兒子張慈錫，不滿鄰居林姓女子飼養的鵝隻太吵，竟拿熱水澆淋還沒孵化的鵝蛋上，造成鵝蛋腐壞，林女不滿提告，彰化地院判處張陳梅拘役26日，張慈錫拘役8日。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書，張陳梅和兒子張慈錫去年12月到今年3月，多次前往鄰居林女的農地，拿熱水澆淋在還沒有孵化的鵝蛋上，導致鵝蛋腐壞；林女透過監視器畫面發現鵝蛋被張陳梅和張慈錫破壞，於是報警處理，台灣彰化地方檢察署檢察官向法院聲請簡易判刑。

地院法官認為，張陳梅和兒子張慈錫都是成年人，卻不以合法手段解決糾紛，三番兩次拿熱開水澆淋林女的鵝蛋，導致鵝蛋腐爛毀損，張陳梅和張慈錫雖坦承犯行，但一再嫌鵝太吵等說詞粉飾，毫無歉意，告訴人受損的財產價值雖不高，但仍餘怒難消，沒有調解的意願。

法官指出，被告等人已難獲告訴人諒解，犯後態度難認至為良好，因此依刑法毀棄損壞等罪，判處張陳梅拘役26日，至於張慈錫則被判拘役8日，如易科罰金，2人都以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080714

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