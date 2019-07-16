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台南玉井3車事故 釀1死4傷

最新更新：2019/07/16 19:03

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市玉井警分局前的路口今天傳出波及3輛車的交通事故，其中一輛自小客車的駕駛徐姓男子傷重送醫不治，另兩車上各有兩人送醫。警方初步調查排除酒駕，進一步釐清原因中。

玉井警分局前的路口是台84線快速公路、台20線道路、及進入玉井主要鬧區道路的交會路口，平時車流量不小。由於玉井消防分隊就在玉井警分局旁，事故發生後傳出巨大聲響，警消人員第一時間動員搶救。

警消人員抵達現場後發現，一輛自小客車、一輛自小客貨車、及一輛小貨車受到波及，自小客車駕駛座上一名男子疑似頭部受創，意識不清。自小客貨車上有兩名男子、小貨車上有一名婦人及一名男童，共5名傷者先後送醫救治。

警方初步調查發現，自小客車由68歲的徐男駕駛，由玉井國小前的中正路朝望明里方向經過路口時，與由蘇姓男子駕駛、從台84線快速公路往鬧區方向行駛的自小客貨車發生碰撞，之後波及由黃姓婦人駕駛的小貨車。

徐男經送醫急救後宣告不治，另4名傷者暫無生命危險。警方初查3車駕駛都沒有酒駕情況，疑似因有一方未遵守交通號誌釀禍，確切車禍原因仍待進一步釐清。(編輯:孫承武)1080716

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