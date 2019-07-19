黃宗仁回任警政署副署長 徐國勇：正常輪調

（中央社記者陳朝福高雄19日電）內政部長徐國勇今天說，台南市警察局長黃宗仁回任警政署副署長，這是警察正常輪調制度，外界勿過度聯想。徐國勇也強調警政署副署長的命令，各警察局長都要服從。

徐國勇上午南下高雄市政府警察局聽取查賄制暴及大型活動維安工作簡報，指示未來的選舉維安是警方的重點工作，並於會前接受媒體聯訪作了以上表示。

媒體提問「黃宗仁回任警政署副署長，外界批評為是最荒腔走板的調任」，徐國勇首先指出，副署長在警察系統是第二高階，職位、階層比六都警察局長都高，也比刑事警察局等局長都高，他不知道為何會傳出副署長職階會比六都警察局長低。

徐國勇舉行政院副院長的命令，他當部長也都要服從，因此，副署長輔佐署長從事所有警察的指揮等工作，他要強調副署長的命令，各警察局長都要服從指揮。

徐國勇表示，警察有輪調制度，他尊重警政署相關考量；黃宗仁曾任警政署副署長，這次回任是警政署長陳家欽告訴他黃宗仁在查賄制暴工作有相當的經驗，借重監督指揮22縣市的查賄制暴工作。

不過，警界人士引述相關規定表示，警政署副署長與六都警察局長同為警監一階，職務序列同為第一序列，副署長是在管理系統的職務上較高。

至於媒體詢問總統候選人維安問題，徐國勇表示，各候選人維安都是警方的重點工作，總統候選人的維安規格更高，國安局會處理，警方的特勤等警力全力配合。今年10月與明年1月及10月都會有畢業警力加入，希望各縣市政府寬列警察人事預算，該給予的警力會補足。

高雄市政府警察局在查賄制暴簡報，明年總統副總統及立法委員合併選舉，各種大型造勢活動場次將增多，使得安全維護的顧慮相對升高，警察局除著重「查察賄選防制暴力」、「全面清查選舉賭盤」、「查處假訊息」及「防止境外資金介入選舉」等工作重點，也加強候選人及重要人士輔選行程與大型造勢活動的安全維護工作。（編輯：林沂鋒）1080719