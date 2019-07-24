2020選舉查察 最高檢察署：受理19案

最高檢察署檢察總長江惠民24日表示，從過去案例可以發現，很多原住民對法律不熟悉而觸犯賄選罪，因此已著手與原住民委員會洽談，構思在尊重原民文化的原則下，以原民的立場而非漢人的思想邏輯進行反賄選宣導。中央社記者蕭博文攝 108年7月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）最高檢察署今天公布民國109年總統立委「二合一選舉」查察案件受理數量，其中總統選舉部分受理5案、6人，立委選舉部分受理14案、14人。

最高檢表示，已於9日成立查察賄選及暴力督導小組，各地檢署也成立執行小組，將透過各地檢署的科技查賄指揮中心，使檢警調廉機關能夠跨區、跨機關合作，全面啟動選舉查察工作。

此外，最高檢將於8月19日召開「檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，會中法務部將針對109年選舉查察工作進行報告，警政署、調查局、廉政署也將分別就「假訊息及暴力事件之偵防」、「防制境外勢力、外來資金介入選舉」及「行政中立、情資提供及反賄選作為」進行專案報告。

檢察總長江惠民指出，從過去案例可以發現，很多原住民對法律不熟悉而觸犯賄選罪，因此已著手與原住民族委員會洽談，構思在尊重原民文化的原則下，以原民的立場而非漢人的思想邏輯進行反賄選宣導。（編輯：戴光育）1080724