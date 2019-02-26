強化言詞辯論 最高檢訴訟組正式揭牌成立

（中央社記者蕭博文台北26日電）因應最高法院言詞辯論常態化及大法庭法制化，最高檢察署今天正式成立訴訟組強化言詞辯論能量，另提供法務部修法意見，期望成為法務部智庫，為司法改革開創新局。

訴訟組揭牌儀式由檢察總長江惠民主持，台灣高等檢察署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗也受邀參與揭牌。

江惠民說，因應最高法院言詞辯論常態化、大法庭制度甚至憲法法庭，都可能需要最高檢檢察官到庭執行職務，最高檢有義務提出最優質的意見給最高法院，協助最高法院做出一錘定音的判決，因此成立訴訟組。

最高檢新聞稿則指出，訴訟組是仿效美國司法部訴訟組辦公室而建置，主要任務包括一般上訴及大法庭案件的言詞辯論撰狀與蒞庭，還包括就具體個案提供法律意見給第一審、第二審檢察官，以及提供修法意見給法務部，期能加強檢方論述能力，並擔任法務部智庫。

訴訟組成員包括主任檢察官詹麗麗、檢察官朱富美、蔡瑞宗、調辦事檢察官陳瑞仁、吳巡龍、黃則儒共6人，已向最高法院聲請言詞辯論前台北市議員謝明達被控貪污無罪非常上訴案等4案。

陳瑞仁表示，過去最高檢特偵組負責偵辦案件，但訴訟組則偏學術性，針對法院裁判歧異、裁判所涉法律見解有原則上重要性的案件，向最高法院聲請言詞辯論。

陳瑞仁說，訴訟組特色包括公開書類接受檢驗，有助引起社會關注、討論；書類則以學術論文格式呈現，希望讓最高法院法官一目了然，儘速整理爭點集中辯論，並針對特定法律問題下裁判，以提升法律審的公信力。

他說，希望檢察官的戰場從犯罪調查的原野，擴及到法庭的地板，也建議最高法院參考美國聯邦最高法院每次言詞辯論庭都提供羽毛筆給蒞庭的雙方代理人做為紀念品的傳統，提供手工毛筆給參與言詞辯論的律師與檢察官，以榮譽感建立司法威信。（編輯：張銘坤）1080226