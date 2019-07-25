館長罵李婉鈺被起訴 調解庭堅稱沒犯錯

（中央社記者葉臻新北25日電）網紅「館長」陳之漢涉嫌辱罵前新北市議員李婉鈺，遭新北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴，新北地院今天召開調解庭，館長堅稱自己直播風格本如此，「反正我一定認為自己沒有錯」。

起訴書指出，陳之漢涉嫌在網路直播中，多次以三字經、五字經、等言語辱罵李婉鈺，遭李婉鈺提告妨害名譽，新北地檢署6月4日偵結，依公然侮辱罪嫌起訴陳之漢。

新北地院今天上午9時召開調解庭，館長在開庭前對媒體表示，「反正我一定認為我沒有錯」，開庭時則堅稱，「李婉鈺先罵我，我才會罵回去」，館長的委任律師也表示，館長無公然侮辱、針對任何人的犯意，直播風格向來如此。

館長受訪時表示，就讓法院去審理，就交給法官認定，「他說判賠，我們就賠，他說無罪，我們就無罪，就這麼簡單，但是公平正義到底落到誰那邊，大家摸心裡面都知道」。

館長強調尊重法官判決，「但如果每一個人都用這種方式，我先罵你，你一定會罵我，然後再寫一大堆證據去弄我，再來賺這個錢」，他說：「我覺得做人處事並不是這樣，而且李婉鈺還曾經是個議員，這才是重點」。

李婉鈺今天則未出庭，由簡姓女子代理，請法院依法處理，由於雙方調解不成，全案下次將移送審理庭審理，開庭時間另訂。（編輯：方沛清）1080725