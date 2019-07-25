更多編輯台推薦新聞：
早安世界》美中再上談判桌 30日上海展開經貿磋商
早報

早安世界》美中再上談判桌 30日上海展開經貿磋商

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

館長罵李婉鈺被起訴 調解庭堅稱沒犯錯

最新更新：2019/07/25 11:23

（中央社記者葉臻新北25日電）網紅「館長」陳之漢涉嫌辱罵前新北市議員李婉鈺，遭新北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴，新北地院今天召開調解庭，館長堅稱自己直播風格本如此，「反正我一定認為自己沒有錯」。

起訴書指出，陳之漢涉嫌在網路直播中，多次以三字經、五字經、等言語辱罵李婉鈺，遭李婉鈺提告妨害名譽，新北地檢署6月4日偵結，依公然侮辱罪嫌起訴陳之漢。

新北地院今天上午9時召開調解庭，館長在開庭前對媒體表示，「反正我一定認為我沒有錯」，開庭時則堅稱，「李婉鈺先罵我，我才會罵回去」，館長的委任律師也表示，館長無公然侮辱、針對任何人的犯意，直播風格向來如此。

館長受訪時表示，就讓法院去審理，就交給法官認定，「他說判賠，我們就賠，他說無罪，我們就無罪，就這麼簡單，但是公平正義到底落到誰那邊，大家摸心裡面都知道」。

館長強調尊重法官判決，「但如果每一個人都用這種方式，我先罵你，你一定會罵我，然後再寫一大堆證據去弄我，再來賺這個錢」，他說：「我覺得做人處事並不是這樣，而且李婉鈺還曾經是個議員，這才是重點」。

李婉鈺今天則未出庭，由簡姓女子代理，請法院依法處理，由於雙方調解不成，全案下次將移送審理庭審理，開庭時間另訂。（編輯：方沛清）1080725

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報