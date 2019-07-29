男槍上膛放包狂奔 勇警追捕壓制手腳受傷

基隆市胡姓男子將已上膛的改造手槍和毒品放在斜背包，見警方上前盤查立刻拔腿狂奔，追逐過程中，造成員警張志忠（右）手腳多處受傷，督察長曹祖榮和第一警分局長婁子才（左）前往派出所慰問。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月29日

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）基隆市胡姓男子將已上膛的改造手槍、毒品放在斜背包外出，見警方上前盤查心虛拔腿狂奔，警方一路追捕將胡男壓制在地，訊後依法送辦。

警方今天表示，基隆市警察局第一分局南榮路派出所巡佐張志忠、警員鍾育致昨天下午1時20分許執行巡邏勤務時，行經基隆市精一路發現胡姓男子形跡可疑，立刻上前盤查。

胡男見狀立即逃跑，警方一路追捕，第一警分局忠二路派出所警員陳建宇、陳志安巡邏經過立即加入圍捕，不久後在龍安街將胡男壓制在地。

警方在胡男丟棄的黑色斜背包內，查獲已上膛的改造手槍1把及子彈20餘發，另有毒品海洛因9小包、1小包安非他命及注射針筒、分裝袋、磅秤等。全案訊後，依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例將胡男移送法辦。

在追捕過程中，造成張志忠手腳有多處擦傷。基隆市警局督察長曹祖榮、第一警分局長婁子才獲訊後立即前往南榮路派出所慰問張志忠，並對同仁認真執勤破獲槍毒案表達慰勉之意。（編輯：戴光育）1080729