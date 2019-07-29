海科館詐貸案開庭 陳慶男請求停押當庭被拒

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄地方法院今天上午開庭審理海科館詐貸案，借提在押被告慶富集團董事長陳慶男，陳慶男委任律師請求停押並喊價保釋金，當庭被拒，庭訊後，陳慶男還押。

慶富旗下慶陽海洋公司承包「國立海洋科技博物館興建營運移轉案（OT加BOT）」，陳慶男被控從集團其他公司調借資金替慶陽不實增資新台幣1.5億元，還指示工程師製作不實工程進度圖、證明書，據以向土地銀行等5間聯貸銀行詐得3億3800萬元。

陳慶男上午坐輪椅出庭，面對法官追問工程實際進度等問題避重就輕，他大多回以，「被關很久，又中風2次，不太記得了，要看資料」。

陳慶男委任律師並請求停押當庭被拒，面對法官質問本案可提供多少擔保金額，律師表示，陳慶男已沒錢；法官則表示，「這案子不可能無保讓他離開」。律師再說，陳慶男被關在看守所不便找人證、物證，法官仍堅持須提出金額具保。律師問說「50萬可否？」法官指出，「不可能，這案子金額3億以上，50萬不在考量範圍」。

陳慶男也以「骨質疏鬆、怕摔倒」為由請求交保，法官則回說，之前已有人逃亡（指陳慶男兒子陳偉志），陳的相關身體狀況會函詢監所，除非需要保外就醫才能交保，交保金額也要考量案情。

陳慶男之前因獵雷艦案涉詐貸63億案在押，今年2月25日以3200萬元獲交保後，當天剛步出高雄看守所，即因海科館案被檢調帶走，經檢察官向法院聲請羈押獲准，海科館案上個月起訴後，陳慶男被裁定續押。（編輯：翁翠萍）1080729