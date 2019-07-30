快遞包裹簡訊有詐 刑事局揭4招防騙

（中央社記者黃麗芸台北30日電）許多民眾近來收到「快遞包裹已發，請您查收」的簡訊，刑事局今晚表示，此為釣魚簡訊，切勿點擊連結或輸入資料，且可透過關閉手機「小額付費」功能等4招預防受騙。

詐騙手法日新月異。內政部警政署刑事警察局今晚發布新聞稿表示，近來許多民眾曾接獲「快遞包裹已發，請您查收」內容簡訊，有些人雖狐疑未網購物品卻收到包裹寄送簡訊，進而點選簡訊所附網址確認內容，結果就中「釣魚簡訊」的騙術。

刑事局說明，經查此類詐騙手法，詐騙集團常先架設假網站，再以手機簡訊方式寄發網址連結資訊到民眾手機，若一時不查或想確認簡訊內容真偽而點擊網址，就可能依假網站指示輸入個人資料、帳號密碼等資料。

詐騙集團獲得受騙民眾資訊後，進而再向電信公司申請驗證碼並傳送到民眾手機，民眾收到並填入驗證碼後，個人手機預設的「小額付費」功能就會被詐騙集團使用，若輸入信用卡資料者則可能被盜刷。

刑事局提醒，民眾若收到類似簡訊，切勿點擊連結，也不要下載任何程式或輸入任何資料，以免受騙。

同時，165反詐騙諮詢專線針對傳訊認證號碼的詐騙手法，提供4個防騙處置方法。首先，「關閉手機小額付費功能」，民眾可電話聯繫電信公司客服人員並告知有點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能；若未收過簡訊者，也建議申請關閉以免遭盜用或誤用。

其次，「聯繫信用卡公司」，民眾若點擊簡訊假網址且輸入信用卡卡號而遭盜刷，請立即連絡信用卡公司告知有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，若有非本人刷卡紀錄，應儘速向信用卡公司反映，並建議辦理停卡以防被盜刷。

再是「請交易平台取消交易」，可立即查詢iTunes等網路交易平台是否有異常交易紀錄，若有則應立即向交易平台客服反映，尋求相關協助；最後，手機回復原廠設定」，由於點擊假網址恐遭植入惡意程式，為確保個資完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，以清除惡意程式。（編輯：翁翠萍）1080730