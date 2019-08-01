台中工人山區遭蜂螫休克 警火速送醫解危

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市王姓工人在山區進行道路工程時，不慎遭蜜蜂叮螫，因過敏體質造成休克，工頭的妻子載王男下山途中遇警方巡邏，經員警協助緊急送醫，幸救治後無生命危險，讓家屬很感謝。

台中市警察局太平分局今天表示，今年7月間因午後強降雨，造成太平區頭汴山區長龍路4段有路面地基遭掏空，7月30日外包工程廠商6名施工人員，到場進行地基搭建灌漿工程。

當天下午4時多，太平警分局頭汴派出所警員黃久庭執行巡邏勤務，經過長龍路4段附近，忽然發現一輛工程車上駕駛向警方揮手示意，警方見狀上前瞭解，車上的林姓婦人急忙向員警表示，自己是承攬上方路段地基搭建工程的工頭妻子，其中王姓工人因在作業時被蜜蜂叮螫，因本身具有過敏性體質，呈現盜汗休克症況且全身癱軟。

林婦表示，因對山區路況不熟悉又駕駛工程車，深怕延誤就醫，希望警方協助護送就醫。警方發現狀況緊急，立即協助載送下山，10多公里的山路平常約需花費20分鐘，警方約9分鐘就送至長安醫院救治，經醫護人員處置後無大礙，家屬得知趕到醫院，對於警方協助相當感謝。

院方醫療人員表示，預防蜂類螫傷建議穿淡色服裝，勿擦香水，當被蜂螫時，應盡快用清水洗淨，一方面可除去毒液、冷卻叮咬部位，若出現任何過敏反應時，應盡快就醫。（編輯：張芷瑄）1080801