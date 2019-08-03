複合弓女將王律勻 首闖亞洲盃個人賽金牌戰

（中央社記者龍柏安台北3日電）這是王律勻生涯的第3場國際賽，卻是她第1次闖進壓軸金牌戰，結束了接連高張力的逆轉秀，她繃緊的神經還是無法放鬆下來，想到自己射進了金牌戰，才總算綻放出笑容。

2019年亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，今天在台北田徑場進行個人對抗賽，昨天在女子複合弓資格賽高掛第1的王律勻，今天只有16強以143比127輕鬆射下新加坡選手，接下來8強、4強賽，她都是背著落後的沈重包袱演出逆轉勝。

王律勻坦言，她是個很容易緊張的人，這次亞洲盃僅是她生涯第3度參加國際賽，去年參賽她首輪就提前打包出局，這次是她第1次在國際賽殺入壓軸金牌戰，她則不好意思地說：「是有點意外。」

連續2場後來居上，王律勻大感吃不消，她坦承：「我本來就很容易緊張。」甚至就連在國內比賽也一樣，尤其開賽時最明顯，此外由於擔心風勢太大影響準度，讓她放箭節奏都不對，都是開局落後的原因。

所幸比賽時中華隊南韓籍女子複合弓教練田仁秀，不斷鼓勵王律勻要懂得把握機會，也提醒她放箭可以更大膽些，接下來王律勻總算定下心來，「照著自己原本的節奏放膽射，想說盡力就好，狀況就回穩了。」

這次亞洲盃複合弓項目，王律勻是碩果僅存唯一的地主希望，她將於8月5日在複合弓女子個人賽金牌戰對決新加坡選手。（編輯：吳協昌）1080803