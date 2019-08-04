北市酒店經紀遭砍 18友聚眾遭警送辦

北市從事酒店經紀的徐姓男子3日晚間遭人砍傷、送醫救治，其友人陳姓男子懷疑此事和一酒店業者有關，4日凌晨率10多人聚眾助勢，遭快打警力壓制帶回，詢後依違反社維法送辦。台北市警察局中山分局中山二派出所所長陳俊銘說明案情。中央社記者黃麗芸攝 108年8月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）北市從事酒店經紀的徐姓男子昨晚遭人砍傷、送醫救治，其友人陳姓男子懷疑此事和一酒店業者有關，今天凌晨率10多人聚眾助勢，遭快打警力壓制帶回，詢後依違反社維法送辦。

警消昨晚近9時獲報，中山區民生東路一段永盛公園附近有救護案，派員到場發現，一名男子手腳疑遭利刃割傷，立即協助送醫，傷者到院前意識清醒。

台北市警察局中山分局今天召開記者會說明，中山二派出所所長陳俊銘表示，昨晚8時50分許獲報指一男遭人砍傷，警消獲報到場發現傷者左大腿、左小腿及手部共有3處刀傷，意識清楚，立即送馬偕醫院治療。

受傷的27歲徐姓男子目前從事酒店經紀工作，遭砍原因不明。警方初步調查已掌握5名涉案男子身分，正循線追緝。

警方隨即也加強轄內巡邏警力，隨後在今天凌晨零時許接獲民眾報案稱，林森北路一間酒店聚眾且意圖鬥毆情事，立即出動快打警力到場，將現場18人壓制帶回派出所偵訊。

經調查了解，傷者友人陳姓男子懷疑砍人案和一酒店業者有關，便糾眾到場助勢，全案將18人依違反社會秩序維護法送辦。

警方即起也將加派警力支援，以維護中山區林森北路周遭治安及相關臨檢工作。（編輯：張銘坤）1080804