議員批警違法案攀升 北市警局：主動查處不護短

（中央社記者黃麗芸台北4日電）中國國民黨台北市議員王浩今天指出，台北市警察局近4年共有125件員警涉嫌違法案件、涉案者達168人，直批紀律督導不周。市警局對此表示，為端正員警風紀，主動查處不護短。

王浩今天發布新聞稿表示，根據市警局統計資料顯示，2015年至2018年間，北市員警涉嫌違法案件共計125件，分別為29、28、33及35件；員警涉案人數則共計168人，依序為34、51、35及48人。

他指出，細查這125件員警涉嫌違法案件，排名前三類案件為「偽造文書」25件、「違反貪污治罪條例」17件、「酒醉駕車涉公共危險罪」16件。

各分局員警涉嫌違法案件數部分，王浩說，中山警分局、北投警分局過去4年均有17件居冠，各占整體員警違法案件數13.6％；文山第一警分局的13件居次，占10.4％；大安警分局有10件位居第三，占8％。

王浩表示，北市員警違法案件數逐年攀升，顯見市警局對所屬員警的紀律有督導不周之責，應檢討是否有「官官相護」情形發生。

台北市警局下午回應指出，為端正員警風紀，主動查處不護短。統計過去4年員警涉嫌違法案件計125件、168人，其中市警局自行主動查處究辦者共計113件、147人；另酒駕發生23案，自行查處究辦計17件。

為持續加強員警風紀防範工作，市警局表示，自今年起特規劃「風紀臨檢」專案勤務，針對所轄具風紀誘因場所加強清查取締，今年上半年各單位靖紀小組取締違法違規案件計53件、336人。

同時也舉辦「風紀防範座談會」及「風紀情資蒐報會」等積極作為，秉持「危機管理」優先於「危機處理」原則，以防制員警風紀案件發生。

市警局指出，若有違法違紀具體事證，依法嚴辦，必要時調整服務單位或輔導辭退，並追究各級考核監督不周的幹部，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，全力杜絕員警風紀案件發生。（編輯：戴光育）1080804