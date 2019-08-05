航警局查扣可疑出口蜜餞 竟是三級毒品一粒眠

警政署航空警察局5日宣布，破獲一起三級毒品一粒眠以蜜餞名義申報出口的案件，警方除了查扣3萬200顆一粒眠，也循線逮捕2名嫌犯，依違反毒品危害防制條例送辦，並向上追查。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 108年8月5日

（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）警政署航空警察局今天宣布，破獲一起三級毒品一粒眠以蜜餞名義申報出口的案件，警方除了查扣3萬200顆一粒眠，也循線逮捕2名嫌犯，依違反毒品危害防制條例送辦，並向上追查。

航警局刑事警察大隊副大隊長田偉仁受訪表示，安檢大隊與關務署台北關5月8日在航郵中心執檢時，發現2箱以「蜜餞」名義申報出口至中國的快捷郵件相當可疑，開箱查驗發現裡頭夾藏疑似第三級毒品一粒眠共3萬200顆，經送驗果然含有第三級毒品芬納西泮（Phenazepam）成分。

田偉仁表示，這是警方少見查獲以「蜜餞」為名義申報出口的案件，以往多以東南亞為寄送目的地，這次不但數量多，收件國家更轉往中國大陸，是近年較罕見的狀況，不排除是當地夜店的市場需求增加，或是計畫透過中國大陸轉送到其他國家。

田偉仁指出，警方立即報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，在清查過濾相關資料後，專案小組派員分別於5月及7月，在彰化縣鹿港鎮逮捕許姓等2名嫌犯到案。全案在偵訊後依違反毒品危害防制條例送辦，並向上溯源擴大追查幕後集團共犯。（編輯：張銘坤）1080805