華山分屍案凶嫌判死 被害家屬：女兒走了回不來

（中央社記者林長順台北5日電）華山分屍案，台北地方法院今天判處凶嫌陳伯謙死刑，到場聆判的被害者父親表示，判決符合社會期待，但還是沉痛，因為女兒走了回不來。高父也指控台北市政府是幫凶。

高父表示，台北市政府不依法行政，製造治安死角，才會導致這起命案。他說，事發1年2個月，北市府官官相護，沒有一名官員為了這件事受到懲處。

媒體報導，陳伯謙庭訊時曾指稱凶嫌是一名外國人所為，高父證實有這件事。他表示，由此可見陳男沒有悔意，庭訊時編出好幾個版本，這只是其中一個版本。

檢方起訴指出，陳伯謙去年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，被害人高姓女子於同年5月31日下午到「野居草堂」，與陳男等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。

陳伯謙在同日凌晨4時左右，性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒後反抗，陳男便以手勒死高女、分屍，同年6月4日將屍塊棄置在陽明山，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。

北檢認定，陳伯謙涉犯刑法強制性交故意殺害被害人罪嫌、竊盜罪嫌、毀壞屍體罪嫌及遺棄屍體罪嫌，去年8月間提起公訴。台北地方法院今天判決陳伯謙死刑、褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：方沛清）1080805