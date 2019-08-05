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女童疑遭男童推落墜樓 校方協助兩方後續處理

最新更新：2019/08/05 19:11

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市一所國小男童，上月疑似與女童發生口角，將攀爬上圍牆欄杆的女童推落墜樓，造成身上多處骨折等傷害。校方表示，將持續為女童募款，希望能協助度過難關，並輔導涉案男童。

女童的母親4日在「爆料公社」發文表示，女兒日前暑假期間到學校上課，當天接到校方通知女兒在學校從高處墜樓，就醫後有雙手骨折、顏面顴骨骨折及骨盆、脾臟撕裂傷等傷害，事後才知道是被同校的男童推落，校方並要求返還代墊的新台幣10多萬元醫藥費，向網友求助是否能追究校方過失。

校方表示，案件發生在7月16日，事發後得知女童是遭人從2樓推落墜樓，立即向警方報案，並逐一過濾各班學生釐清案情，其中一名男童表示，當時與女童起口角，見對方爬上圍牆欄杆時，推了對方一下造成女童墜樓。

校長說，女童就醫當晚，校方先送上慰問金新台幣6000元，及學校關懷基金6萬元，但因女童家境困難，家長會再代墊女童的醫療費用15萬8000元，校方已成立專戶，後續家長會將持續為女童募款，希望能協助度過難關。

校方說明，涉案的男童父母離異，目前由母親撫養，但男童母親今年6月間將男童帶至學校後就失聯，由男童的阿姨協助照顧，許多費用都由學校代墊，校方也將持續為男童進行心理與課業輔導。（編輯：林沂鋒）1080805

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