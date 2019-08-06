陸男靠3顆泳圈偷渡金門 辯想出國旅遊

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊6日表示，中國大陸常姓男子以3顆游泳圈從廈門偷渡到金門縣烈嶼鄉，遭岸巡人員埋伏逮獲。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，中國大陸常姓男子以3顆游泳圈從廈門偷渡到金門縣烈嶼鄉，遭岸巡人員埋伏逮獲；犯嫌稱因想出國旅遊才偷渡。全案移送金門地檢署偵辦。

金門岸巡隊隊長吳建冠表示，上午6時45分，岸巡隊第3巡邏站巡邏組人員，監看到烈嶼鄉西方陸軍貴山海域海面有一名可疑人士，使用游泳圈游向岸際。經研判可能上岸地點，巡邏員立即前往埋伏守候。

等到這名男子上岸後，岸巡人員要求出示身分，經過詢問，這名陸籍人士姓常，1992年生，居住地在山東省齊河縣。岸巡人員在犯嫌身上發現只有3個游泳圈、個人衣物及證件等，隨即將常男押返岸巡隊偵訊。

常姓男子稱想要出國旅遊，但對岸政府限制過多，於是直接以偷渡方式來到金門，昨天在廈門購買游泳圈後，今天凌晨0時左右出發。

由於常男未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法，在下午移送金門地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1080806