澎湖西瀛虹橋傳民眾落海 消防救援送醫不治

澎湖馬公觀音亭西瀛虹橋10日下午傳出民眾落水，消防人員獲報到場，以涉水方式將人救起，但落水者已無生命跡象，緊急送醫，搶救1個多小時後，下午4時宣告不治。（澎湖縣消防局提供）中央社 108年8月10日

（中央社澎湖縣10日電）澎湖施放海上花火的觀音亭西瀛虹橋，今天午後傳出有張姓民眾落海溺水，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，澎湖消防以涉水方式救援，緊急護送澎湖醫院急救，經醫院搶救1個多小時後，下午4時宣告不治。

澎湖縣政府消防局今天下午2時39分許，接獲民眾報案指出，西瀛虹橋有人落海，由副大隊長陳正宜率4車1艇前往救援，可惜正逢海水退潮之際，消防人員只好以涉水方式下海救援，發現溺水者呈現OHCA狀況，緊急予以CPR急救並護送衛福部澎湖醫院急救。

警方調查，溺水者為家住馬公的48歲張姓男子，至於落海溺水原因，由警方調查中。（編輯：黃世雅）1080810