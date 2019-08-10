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澎湖西瀛虹橋傳民眾落海 消防救援送醫不治

最新更新：2019/08/10 16:38
澎湖馬公觀音亭西瀛虹橋10日下午傳出民眾落水，消防人員獲報到場，以涉水方式將人救起，但落水者已無生命跡象，緊急送醫，搶救1個多小時後，下午4時宣告不治。（澎湖縣消防局提供）中央社　108年8月10日
澎湖馬公觀音亭西瀛虹橋10日下午傳出民眾落水，消防人員獲報到場，以涉水方式將人救起，但落水者已無生命跡象，緊急送醫，搶救1個多小時後，下午4時宣告不治。（澎湖縣消防局提供）中央社　108年8月10日

（中央社澎湖縣10日電）澎湖施放海上花火的觀音亭西瀛虹橋，今天午後傳出有張姓民眾落海溺水，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，澎湖消防以涉水方式救援，緊急護送澎湖醫院急救，經醫院搶救1個多小時後，下午4時宣告不治。

澎湖縣政府消防局今天下午2時39分許，接獲民眾報案指出，西瀛虹橋有人落海，由副大隊長陳正宜率4車1艇前往救援，可惜正逢海水退潮之際，消防人員只好以涉水方式下海救援，發現溺水者呈現OHCA狀況，緊急予以CPR急救並護送衛福部澎湖醫院急救。

警方調查，溺水者為家住馬公的48歲張姓男子，至於落海溺水原因，由警方調查中。（編輯：黃世雅）1080810

澎湖馬公觀音亭西瀛虹橋10日驚傳有民眾落水，且獲救時已失去生命跡象，消防人員緊急協助送醫搶救，確切落水原因仍有待調查釐清。（澎湖縣消防局提供）中央社　108年8月10日
澎湖馬公觀音亭西瀛虹橋10日驚傳有民眾落水，且獲救時已失去生命跡象，消防人員緊急協助送醫搶救，確切落水原因仍有待調查釐清。（澎湖縣消防局提供）中央社　108年8月10日
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