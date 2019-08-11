拒檢棄車逃逸 男子推倒員警頭受傷

（中央社記者葉臻新北11日電）新北市49歲閻姓男子，日前駕車行經汐止時遭警方攔查，閻男拒檢逃逸，過程中推倒吳姓員警，造成吳員頭部與手腳挫傷，幸無大礙，閻男也在一天之內被警方循線逮捕到案，依法送辦。

新北市警局汐止分局表示，49歲閻姓男子日前開車行經汐止時遭員警攔檢，閻男拒檢驅車逃逸，警方追捕男子至水源路一段死巷內，閻男棄車逃逸，過程中推倒追捕他的吳姓員警，造成吳員頭部與手腳擦挫傷，經急救無大礙，男子則因此逃脫。

警方事後調閱監視畫面，隔日順利逮人，警方表示，閻男並未說明為何拒檢，不排除閻男當時拒檢是因酒駕，訊後以違反道路交通管理處罰條例開罰1萬元以上3萬元以下罰緩並吊扣駕照6個月，另依妨害公務、傷害等罪嫌函送法辦。（編輯：張銘坤）1080811