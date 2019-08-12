北市警強力掃黑 逮3治平專案目標

（中央社記者黃麗芸台北12日電）為淨化選前治安，台北市警察局自7日起一連5天執行掃黑專案，共檢肅治平專案目標竹聯幫郭男等3人及共犯18人到案，其中郭男還涉及北投區女學生遭人持BB槍傷害一案。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開「掃黑無假期北市警痛擊3團暴力犯罪組織」破案記者會，副大隊長蔡金龍表示，為淨化選前治安，防止幫派滋擾社會安寧，規劃於8月7日至11日同步執行掃黑專案，成果豐碩。

蔡金龍指出，這次共查獲3件組織犯罪案件，查獲21名犯嫌。

其中，台北市北投區6月發生一名張姓女國中生在上學途中遭不明男子持BB槍射傷，警方後來在新北市查獲涉案槍手及接應少年到案送辦。北投分局、市刑大與警政署刑事局緊接著也成立專案小組追查，發現竹聯幫地堂北投會的會長郭姓男子及其成員所組犯罪集團與錢案有關。

專案小組深入調查發現，以44歲郭男為首的暴力討債集團自民國97年起，利用被害人需錢孔急心理，從事高利放貸，無力償還者則暴力、恐嚇相向，警方經連日蒐證，於8月7日兵分多路將郭男等5人拘提到案，查扣現金新台幣20萬元、存簿、借據及本票等贓證物。

目前已知其不法所得逾千萬元，受害人至少4、5人以上，全案詢後將郭男等人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

另，市刑大偵查第七隊與市警局南港分局、南投縣警察局草屯分局也共同偵破以竹聯幫豹堂台中分會長葉男為首的電信網路詐欺犯罪集團，自105年起透過「謊稱分期付款設定錯誤」「佯裝為被害人之熟識親友」等手法行騙數十起電信網路詐欺案，不法獲利至少800萬元，已知受害人150人以上。

全案詢後將葉男等9人依組織犯罪防制條例、傷害與電信網路詐欺等罪嫌移請台北地檢署偵辦，葉男聲押禁見獲准。

最後，市刑大肅竊組與市警局信義分局、中正第一分局共同偵破以竹聯幫平堂成員林男為首的犯罪集團，近年來涉嫌在北市信義、松山等地區吸收幫眾並恃強凌弱，恐嚇取財獲取不法利益，全案詢後將林男等7人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害自由等罪嫌移請台北地檢署偵辦，林男聲押禁見獲准。（編輯：方沛清）1080812