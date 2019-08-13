刑事局破跨境運毒集團 逮13人毒品市值逾3億元

刑事局13日在台北舉行「查獲跨境運毒集團走私1.2級毒品共82.5公斤」破案記者會，副局長廖訓誠（中）率員出席表示，自6月迄今分3波執行查緝行動，逮捕多人並查扣毒品等贓證物，全案依法移送桃園地檢署偵辦。中央社記者黃麗芸攝 108年8月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）刑事局破獲以陳姓男子為首的跨境運毒集團，假稱招待出國旅遊以吸收需錢孔急青年擔任前線運毒，自6月迄今分三波執行共逮13人，自美、加、泰國運毒入台價逾新台幣3億元。

刑事局今天召開「查獲跨境運毒集團走私1.2級毒品共82.5公斤」破案記者會，副局長廖訓誠表示，國際刑警科5月接獲線報，指有毒品走私集團吸收社會歷練少、弱勢或需錢孔急的青年，假借招待出國旅遊賺取不法利益，從事第一線運毒工作。

經警方調查了解，此集團在成員啟程出國前，會要求簽立本票管控，以恩威並施手段指示他們從事跨境運輸毒品。

刑事局經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並與台北市警察局松山分局、航空警察局刑警大隊、桃園市警察局、嘉義市警察局、基隆市警察局及財政部關務署等單位共組專案小組，積極偵辦。

專案小組自6月迄今，共分三波執行跨境運輸毒品查緝行動。經過濾清查可疑運毒犯嫌後，再分析其入出境情形並展開部署。

首先，專案小組於6月1日會同關務署台北關於桃園機場進行攔檢，於自美返台的郭姓男子行李箱中查獲夾帶企圖闖關的第二級毒品大麻37.23公斤。

緊接著，8月5日在桃園機場攔檢查獲自加拿大返台的鄭男等3人，涉嫌以行李箱夾帶走私大麻31.11公斤。

最後，昨天除在桃園機場攔檢查獲從泰國返台的張男和許男利用行李箱，夾帶走私第一級毒品海洛英14.51公斤；專案小組也在同日凌晨4時許於新北市林口追捕主嫌陳男及其他成員。共計逮捕9人到案。

全案共查獲第一、二級毒品計82.5公斤，依市值價粗估超過3.2億元；並依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，後續將持續溯源追查幕後不法集團。

廖訓誠提醒，依據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；第二級毒品處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，民眾勿輕易以身試法。（編輯：方沛清）1080813