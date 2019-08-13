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首頁 / 社會

綠島3潛水客險遭黑潮拉走 海巡即刻救援

最新更新：2019/08/13 16:31
3名潛水客13日上午在綠島石朗潛水區遭黑潮帶離岸邊，體力不支無法游回，所幸海巡人員及時救援上岸。（李姓民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月13日
3名潛水客13日上午在綠島石朗潛水區遭黑潮帶離岸邊，體力不支無法游回，所幸海巡人員及時救援上岸。（李姓民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）3名潛水客今天上午在綠島石朗浮潛區，遭黑潮帶離岸邊，體力不支無法游回，所幸海巡人員及時救援上岸。

海巡署東部分署第13岸巡隊表示，今天上午9時許接獲報案，綠島石朗浮潛區有3名潛水客疑似體力不支，無法自行返回岸上。

綠島南寮安檢所人員立即前往，發現3名潛水客已被潮水帶離石朗岸邊約50公尺，經評估海象水流平穩，海巡人員立即下水救援，將3人平安帶上岸，意識皆清醒無須送醫。

綠島當地李姓民眾說，石朗地區今年已經發生3起事故，4月間1名潛水客險些溺水被救上岸，5月間1年輕潛水客遭黑潮帶走，至今還找不到人，6月間1人疑似跳海至今未尋獲。

李姓民眾說，這個海域今年已經出好幾次事了，再者這幾天海浪還沒平就下去玩水很危險，旁邊都沒有其他浮潛遊客，今天大家都待在綠島北邊的柴口潛水，只有這幾人在石朗浮潛區，「鬼月到了，幸好沒出事」。（編輯：林沂鋒） 1080813

3名潛水客13日上午在綠島石朗潛水區遭黑潮帶離岸邊，海巡人員獲報立即下水救援，將3人平安帶上岸。（李姓民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月13日
3名潛水客13日上午在綠島石朗潛水區遭黑潮帶離岸邊，海巡人員獲報立即下水救援，將3人平安帶上岸。（李姓民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月13日
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