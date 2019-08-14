岡山女騎士相驗結果溺水窒息 檢方持續調查責任

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄昨天大雷雨積淹水，造成一名林姓女騎士疑經過一處工地涉水滑倒遭沖走，被尋獲時氣絕身亡。橋頭地檢署今天相驗，初步相驗結果是溺水窒息，也將持續調查施工單位相關責任。

住在高雄岡山的36歲林女昨天清晨騎機車準備到路竹區上班，途經水深及膝的潭底里崑山西巷排水護岸工地時，疑涉水滑倒跌落失蹤，警消於中午在工地下游約600公尺處的潭底抽水站尋獲遺體。

警方報請相驗，橋頭地檢署檢察官與法醫今天中午於高雄市殯儀館橋頭分館相驗林女遺體，初步相驗結果是溺水窒息，檢方持續調查案情及相關單位是否涉及過失致死等責任。

林女家屬也質疑肇事現場為一處排水護岸工地，但現場沒有設封鎖線或派人警示及設安全護欄，後來現場的警示三角錐也是被沖走後撿回來放置。將提告國賠討公道。

高雄市政府法制局長吳秋麗表示，國賠成立要件之一是公共設施因設置或管理有欠缺，目前這處工地仍由承包商施工，施工單位有責任提供安全措施。將進一步了解此案發生原因。（編輯：謝雅竹）1080814