6歲女童遭拒發身心障礙停車識別證 興訟勝訴

（中央社記者劉世怡台北15日電）6歲亞斯伯格症女童不滿社會局以她會走路，非「行動不便」，不核發身心障礙專用停車位識別證而興訟。法院認定，女童因病無法獨行，符合「行動不便」，判社會局應核發識別證。

台北高等行政法院判決指出，6歲女童患有亞斯伯格症，領有輕度身心障礙證明，她在去年5月間向新北巿板橋區公所辦理身心障礙證明申請，經台大醫院鑑定後，新北巿社會局同年7月間審議，她符合「搭乘大眾運輸工具必要陪伴者優惠」，但不符合「行動不便」定義，否准核發身心障礙者專用停車位識別證。

女童的父母以女童名義興訟主張，身心障礙者福利與服務需求評估及證明核發辦法，僅以「身體障礙」作為身心障礙者停車位的區分標準，且未考量其他類型身心障礙者也有行動不便的可能及停車需求，以「在沒有輔助下行走100公尺」為單一標準，忽略不同身心障礙者的境遇，明顯已逾越母法身心障礙者權益保障法第56條的授權範圍，也嚴重牴觸平等原則。

女童父母主張，女兒經醫師診斷也患有衝動型過動症及自閉症，情緒較無法控制，受刺激會大哭及尖叫，會持續10分鐘至30分鐘，活動能力為偶爾、經常或全部有困難，個性較自我，執行事物要看女兒當下心情，如突然不願意上課或上下車，他們如何溝通及嚴厲責罵都無法改變女兒決定，女兒外出須陪同，無法單獨依指示行走100公尺，應符合「行動不便」的定義。

法院調查，具有行走能力的盲人，符合「行動不便」的身心障礙者專用停車位服務標準，相同道理，兒童下肢健全具有行走能力，但若因心理疾病（例如自閉症），無家長陪同就無法到達指定短距離目的地者，也就是具有行走能力的心理疾病兒童，仍應符合「行動不便」的身心障礙者專用停車位服務標準，不能僅以是否具有「行走能力」而論，且依法對於兒童是否為「行動不便」的認定應更為寬鬆，才符合兒童及身心障礙者的保護意旨。

法院審酌，女童雖可走行，但在無人力（父母）協助下，無法獨自前往100公尺以外的指定短距離目的地，女童搭大眾運輸工具有相當困難，坐自家車輛在不熟悉的地點下車步行到指定目的地，都有「不願下車」或「失控跑掉」的風險，新北巿社會局不宜僅以女童的「行走能力」判斷是否「行動不便」。

法院指出，依據早療醫師證述，女童弟弟自閉症情形較女童嚴重，現在接受早療課程可知，他們的父母有同時帶二位自閉症兒童出門的必要，姐弟互相影響，外出較難控制，這部分也應作為女童是否「行動不便」的依據。

法院認定，新北巿社會局未考量女童因心理障礙所造成的「行動不便」，僅以女童有行走能力作為認定標準不當，女童符合「行動不便」的身心障礙者專用停車位服務標準，判女童勝訴，社會局應核發識別證。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080815