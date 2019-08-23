蘇澳漁船進隆泰6號失聯 案發海域疑發現殘骸

蘇澳籍漁船「進隆泰6號」18日在太平洋公海失聯，漁業署表示，23日獲美國國搜中心通報失聯位置西北方6浬處發現疑似漁船殘骸，附近海域多艘台灣漁船皆趕往協尋中。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 108年8月23日

（中央社記者楊淑閔台北23日電）漁業署今天表示，蘇澳籍鮪釣漁船「進隆泰6號」18日下午4時在太平洋公海失聯，計有9名船員，1名台籍、1名中國大陸籍及7名印尼籍，美國通報發現案發水域有漁船殘骸，持續搜救。

漁業署指出，蘇澳籍鮪釣漁船「進隆泰6號」赴太平洋海域作業，船全長25.7公尺，船噸位86.73噸，船上有9名船員。

漁業署說明，「進隆泰6號」在今年7月6日從南方澳漁港出海，8月18日下午4時距離美國夏威夷中途島西北方700浬處時，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，此海域鄰近友船也無法與「進隆泰6號」取得聯繫。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心接獲「進隆泰6號」船主通報與此船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美國、日本等鄰近國家搜救單位協助搜尋。

漁業署也聯繫失聯地點附近的其他台灣漁船，包含「順福漁86號」、「新德益206號」、「福國28號」及「旭承輝」等前往協尋。

漁業署指出，今天凌晨1時接獲美國國家搜救中心去信表示，接獲日籍貨輪通報，在失聯位置西北方6浬處發現疑似漁船殘骸。而漁業署聯繫的前述台灣漁船也已中斷作業，趕往案發海域，預計24日可陸續抵達相關海域，協助搜尋。（編輯：張雅淨）1080823