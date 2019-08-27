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台東史上最大宗毒品走私案 查扣漁船遭法拍

最新更新：2019/08/27 18:41
台東地檢署偵辦毒品走私案，今年5月間查獲涉案的宜蘭漁船金海銘號，遭查扣船隻經檢方公告拍賣，27日由宜蘭縣頭城區漁會以新台幣58萬元得標。中央社記者盧太城攝　108年8月27日
台東地檢署偵辦毒品走私案，今年5月間查獲涉案的宜蘭漁船金海銘號，遭查扣船隻經檢方公告拍賣，27日由宜蘭縣頭城區漁會以新台幣58萬元得標。中央社記者盧太城攝　108年8月27日

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東地檢署偵辦台東史上最大宗毒品走私案，查扣涉案的金海銘號漁船，檢方公告拍賣，宜蘭縣頭城區漁會以新台幣58萬元標得；此案收押被告將屆滿4個月，檢察官將在9月初結案，提起公訴。

今年5月9日台東地檢署指揮警方及海巡署偵辦毒品走私，先查獲海釣船藍悅號在蘭嶼外海走私安非他命約近900公斤，隔天再查獲宜蘭頭城漁船金海銘號涉嫌走私安非他命毒品600公斤，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，市價逾30億元。

台東地檢署表示，目前已有10餘人遭收押，其中包括台東李姓兩線三星警官涉案亦遭收押，預計9月初結案，今天下午針對查扣的金海銘號漁船進行拍賣作業。

根據拍賣公告，金海銘漁船屬於蘇澳港籍，總噸位71噸，拍賣底價新台幣70萬元，目前在頭城漁會尚有貸款、利息、違約金合計485萬4031元的欠款。（編輯：林沂鋒）1080827

宜蘭漁船金海銘號今年5月間涉及毒品走私案，遭台東地檢署查扣，全案預計9月初結案，檢方27日進行金海銘號漁船拍賣，最終由宜蘭縣頭城區漁會標得。中央社記者盧太城攝　108年8月27日
宜蘭漁船金海銘號今年5月間涉及毒品走私案，遭台東地檢署查扣，全案預計9月初結案，檢方27日進行金海銘號漁船拍賣，最終由宜蘭縣頭城區漁會標得。中央社記者盧太城攝　108年8月27日
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