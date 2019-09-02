天候不佳陸客仍下海戲水 墾管處將促導遊規勸

墾丁國家公園管理處2日表示，墾丁海域只要海浪高達一公尺，就會在沙灘明顯處插紅旗示警，遊客若執意下水勸導不聽，依國家公園法最高可罰新台幣3000元。（墾管處提供）中央社 108年9月2日

（中央社記者吳柏緯屏東縣2日電）墾管處長許亞儒今天表示，將行文交通部觀光局，要求導遊帶團到各景點時須遵守安全規範。雖然海域插紅旗後陸客仍下海戲水是開罰陸客，但如果團員出事，導遊要連帶負刑責。

自由時報報導，屏東縣墾丁南灣海域8月海象不佳，海灘上「禁止戲水游泳」紅旗豎立近20天，但8月30日卻有中國遊客換上泳裝，強行下水游泳，海邊巡邏員發現驅趕，對方竟還先拉起紅布條拍照。

墾丁國家公園管理處陳姓承辦人員告訴中央社記者，當天約下午1時接到巡邏員電話，數名泳客執意下水，確實與巡邏員有些口角爭執；他趕到現場時，這群泳客已上岸正在沖洗。依國家公園法，如果勸導不聽，最高可罰新台幣3000元，但當時對方都已上岸，未開罰。

陳姓承辦人員說，依規定海浪高達一公尺，就會在沙灘明顯處插紅旗示警，但還是會有遊客不理紅旗；如果勸導不聽，墾管處一定開罰。

內政部營建署國家公園組長張維銓告訴中央社記者，導遊應有危險水域不能戲水的基本認知，但確實有些遊客較難控制，讓導遊較難管理與約束。

張維銓說，目前觀與光局有橫向業務連繫平台，定期開會討論相關觀光旅遊事務，這次事件已先向觀光局說明，希望同步宣導。（編輯：李明宗）1080902