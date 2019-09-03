男子開車心肌梗塞衝農田 熱心夫妻伸援手救一命

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市王姓男子上月開車途中，突然心肌梗塞失去意識衝入農田，王男的妻子下車呼救，一對熱心夫妻經過協助搶救並報案，王男送醫後救回一命，讓他今年父親節不缺席。

台中市消防局清水分隊分隊長李政雁今天表示，今年7月23日上午，57歲王姓男子開車載妻子行經清水區一處路口時，突然因心肌梗塞失去意識，整輛車開入路邊稻田中，坐在副駕駛座的妻子飽受驚嚇，發現丈夫失去意識，她趕緊到車外大喊救命尋求協助。

路過的陳姓男子與周姓妻子發現後，趕忙前往協助，夫妻倆分工合作，陳男到車內替失去意識的傷者實施心肺復甦術（CPR），周婦則撥打119報案，協助指引救護車到達現場。

消防局在獲報後，派遣清水分隊出動救護車到場，救護人員除持續實施CPR外，同時將患者自車內救出，經使用自動體外心臟去顫器（AED），評估患者心律並給予電擊後立即送醫，幸患者到院前恢復呼吸心跳，經院方心導管手術接續低溫療法治療，約半個月的治療後，患者已康復出院。

李政雁說，在失去呼吸心跳，人類的腦部細胞會在4分鐘後受損、10分鐘後造成不可逆的傷害，此時就算經過搶救恢復呼吸心跳，這樣的生命也不完整了，因此若能透過即時的CPR，除了能持續維持腦部灌流外，更能增加患者存活率。

李政雁指出，搶救生命從報案、施做CPR，到使用AED直到救護人員接手，分秒都在與死神拔河，民眾若遇到緊急狀況，撥打119報案後說明狀況，消防人員也會協助指導報案人緊急處置方式，提高救命機會。

獲救的王男表示，他今年能不缺席父親節，謝謝他的妻子下車呼救、熱血的夫妻幫忙打119與做CPR，也謝謝消防與院端人員的協助，因為每個人的付出串接起這條生命之鏈，讓他能夠重新站起來。（編輯：林沂鋒）1080903