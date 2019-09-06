DMT設備助詐騙集團藏門號 市刑大逮人送辦

（中央社記者劉建邦台北6日電）林姓男子透過數位式移動節費設備（DMT）協助詐騙集團藏匿境外門號，再轉換成國內門號，誆騙被害人，初估上百人受害。台北市警方獲報後，循線逮人送辦。

台北市刑警大隊召開破案記者會，偵二隊隊長陳建志表示，日前透過大數據分析轄區詐騙案，發現歹徒除設置多處機房據點，還以「猜猜我是誰」、「辦門號換現金」等手法詐騙，向上追查得知，有嫌犯透過DMT設備協助詐騙集團更換門號，經查，有前科的林男等人涉嫌。

警方指出，數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，DMT）可使用台灣電信業者號碼，並以網內互打省電信費，還有防火牆規避查緝；詐騙集團先透過境外行動通訊跨境發話，再透過DMT轉成國內門號後，隨機找尋被害人，且因DMT設備輕便，常被詐團當工具使用。

警方查出，林男從去年6月起就透過DMT設備協助詐騙集團，並到各地承租公寓、飯店等處當詐騙據點，旗下成員達20多人，掌握情資後，前往桃園、新竹等地同步執行拘搜行動，循線逮捕林男等22人。

市刑大警訊後依詐欺罪嫌把林男等人移送桃園地檢署偵辦。並呼籲民眾不要把存摺、門號提供或販賣給他人使用，避免被詐騙集團利用，淪為詐欺共犯，接獲可疑電話，可打165反詐騙專線查證、諮詢。（編輯：張銘坤）1080906