地下錢莊借貸糾紛遭設局 南警逮人法辦

（中央社記者張榮祥、陳朝福台南7日電）台南麻豆陳姓男子疑不滿借貸的地下錢莊重利剝削，昨晚設局以借貸為由，騙出被害人吳男綁架挾持。台南麻豆警分局今天策動陳男投案，訊後依擄人勒贖、強盜罪送辦。

31歲的陳男下午3時多在台南市政府警察局麻豆分局策動下出面投案。請示檢察官後，訊後依擄人勒贖、強盜罪嫌偵辦；至於吳男涉及重利罪嫌，則另案偵查。

警方初步了解，陳男平日以開白牌計程車和打零工為生，今年5、6月間，陸續向涉嫌經營地下錢莊的吳男借貸新台幣數萬元。陳男經濟狀況不好，一度還不出來，還被押簽下本票20萬元，最後咬牙還款。

陳男疑不滿遭重利剝削，昨晚8時設局約對方到台南一處宮廟擬商談要再借款。陳男找來友人助陣，被害人一現身就遭持刀控制，並遭劃傷左小腿，連人帶車押往嘉義一家汽車旅館談判，嫌犯並押著吳男提領身上現金近5萬元。

吳男遭勒索15萬元到指定帳戶，直到高雄友人幫忙匯了5萬元，當晚10時多才被陳男載到嘉義基督教醫院附近丟棄，吳男自行到醫院開刀就醫，無生命危險，隨後向高雄市鳳山警分局報案。

麻豆警分局接獲通報查出陳男涉案，今天前往麻豆家中抓人，但陳男逃到中部。經策動陳男今天下午投案，警方將追查另外涉案的陳男友人到案，釐清相關案情。(編輯:孫承武)1080907