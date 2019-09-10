曾任越南特種兵來台非法打工 海巡追緝制伏

吳姓貨車司機非法雇用2名越南籍失聯移工，3日被海巡署台中查緝隊循線偵辦，其中阮姓移工曾在越南特種部隊受過訓練、相當剽悍，體力和反應也比一般人敏捷，也因此讓專案小組逮捕過程相當吃力。（海巡署台中查緝隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）吳姓貨車司機非法雇用2名越南籍失聯移工，日前被海巡署台中查緝隊循線偵辦，其中阮姓移工曾在越南特種部隊受過訓練，讓專案小組逮捕過程相當吃力，後續由移民署專勤隊處置。

海巡署偵防分署台中查緝隊副隊長賴威翔今天受訪表示，台中查緝隊日前接獲線報，指出有外籍失聯移工藏匿在台中、彰化沿海地區非法打工，從事隨車搬運貨物等苦力工作，立即組成專案小組偵辦。

台中查緝隊經多日跟監、埋伏，發現疑似非法失聯移工活動模式後，本月3日會同海巡署中部分署第三岸巡隊及移民署台中專勤隊共同查緝，埋伏在台61線西濱公路彰化縣路段各閘道路口，當天下午2時多攔下吳姓男子駕駛的大貨車，並在車上發現24歲阮姓與33歲王姓越南籍移工。

專案小組盤查兩名越籍移工身分時，阮姓移工突然揮拳抵抗，並拔腿狂奔，但仍遭海巡署前特勤隊隊員迅速擒拿制伏到案，經查這兩名越籍移工確為失聯移工。

專案小組查出，阮姓移工曾在越南特種部隊受過訓練、相當剽悍，體力和反應也比一般人敏捷，也因此讓專案小組逮捕過程相當吃力。

案件經偵辦後，台中查緝隊將吳姓雇主依違反就業服務法移送裁罰，並將阮姓與王姓越南籍移工移送移民署台中專勤隊後續處置。（編輯：林沂鋒）1080910