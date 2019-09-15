北市文山區男子遭槍擊 犯嫌投案送辦

台北市文山區15日上午驚傳槍響，一名陳姓男子搭車返家，下車時遭梁姓男子埋伏開槍，造成大腿槍傷；梁男隨後自行投案，台北市警察局文山第一分局副分局長陳孟欣（圖）下午在記者會中說明案情，犯案動機仍待釐清。中央社記者黃麗芸攝 108年9月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市文山區今天上午驚傳槍擊事件，一名陳姓男子與友人搭計程車返家，下車時遭人埋伏開槍，造成陳男左大腿槍傷，經送醫後無生命危險，犯嫌梁姓男子隨後投案，動機待釐清。

台北市警察局文山第一分局今天召開記者會，副分局長陳孟欣表示，上午7時20分許接獲民眾報案，指轄內萬寧街發生一起槍擊案，立即派員趕赴現場處置。

據警方了解，受傷的30歲被害陳姓男子是與友人一起搭計程車返家，不料在下車之際突遭一名身著黑衣的男子開一槍，造成陳男左大腿受傷，經送往萬芳醫院治療後，無生命危險。

警方在案發現場發現一枚彈殼，交由鑑識人員採證處理。

經初步調查發現，20餘歲的梁姓犯嫌事先騎機車到陳男住處埋伏守候，當他看見陳男搭車返家時涉嫌立即開槍狙擊，隨即逃逸後至警局投案，目前警方已帶回文山一警分局偵查隊偵訊。

關於犯案動機、槍枝來源及是否涉及幫派糾紛等問題，警方仍在進行調查釐清中，全案訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1080915