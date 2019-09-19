逃逸移工桃園經營民宿 專勤隊破獲遣送回國

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）移民署北區事務大隊桃園市專勤隊今天表示，警方在復興區破獲一起逃逸外勞案，民宿業者竟將經營管理工作全權委由移工打理，警方除將移工收容遣返，雇主也移送桃園市政府裁處。

桃園市專勤隊發布新聞稿表示，日前接獲檢舉情資，在復興區上巴陵地區一家知名的民宿，疑似僱用失聯越南籍移工非法工作，16日指派專勤隊同仁喬裝入山投宿旅客，當場查獲越南籍失聯移工阿桃，更發現民宿邱姓業者將民宿經營管理工作全權委由阿桃打理。

桃園市專勤隊隊長荊少安表示，36歲越南籍移工阿桃多年前來台，原本在邱姓雇主家從事監護工，但因來台原因消失將返回越南，竟逃逸藏匿桃園復興區山區，而邱姓雇主雖有報案表示移工失聯，但因經營的民宿急需用人，竟再度非法僱用，警方懷疑邱姓雇主與移工串通，調查後已依違反就業服務法移請桃園市政府裁處。

荊少安指出，阿桃自恃中文流利，不但以民宿主人自居，更呼朋引伴在民宿招待越南籍同鄉，甚至自行對外招攬房客，還包辦房務清潔、園區造景及餐飲炊事等管理工作。

荊少安說，專勤隊調查發現，阿桃為配合政府單位要求民宿業者需符合消防演練相關規定，甚至扮演消防管理人角色，自製滅火器材使用、逃生路線演練及火警通報等自衛消防演練畫面備用，目前阿桃已暫時安置在臨時收容所，等待後續的遣返作業。（編輯：方沛清）1080919