桃園蘆竹男子勒斃空姐妻 判處15年有期徒刑

桃園男子詹賢明因不滿在航空公司任職的簡姓妻子要離婚，1月6日大吵後徒手勒死對方，遭檢方依殺人罪嫌起訴，桃園地方法院19日依家暴殺人罪判處有期徒刑15年；家屬在聽到判處15年有期徒刑後，僅搖頭不願受訪。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園男子詹賢明因不滿在航空公司任職的簡姓妻子要離婚，1月6日大吵後徒手勒死對方，遭檢方依殺人罪嫌起訴，桃園地方法院今天依家暴殺人罪判處有期徒刑15年，家屬表示將上訴。

審判長梁志偉表示，殺人罪依法有3種結果，分別為死刑、無期徒刑及有期徒刑，詹賢明在勒斃妻子後沒有逃避、掩飾，還找友人到場處理，犯後也坦承犯行表示歉意又無前科。綜合考量後，決定量處有期徒刑的上限15年，若家屬難以接受可依法上訴。

日前表示無法原諒詹賢明狠心殺害簡女的家屬，曾希望法官以詹賢明該受的懲罰量刑，但在聽到判處15年有期徒刑後，家屬僅搖頭不願受訪。

檢警表示，55歲的詹賢明與在長榮航空公司任職的52歲簡女結婚多年，之後在蘆竹區合資購屋，2人未生育子女，詹賢明在失業後，不但工作不穩定，還有酗酒習慣，2人感情逐漸生變，雙方也曾因金錢問題發生爭執，導致妻子萌生離婚念頭。

檢警調查發現，詹賢明去年曾恐嚇殺害妻子，在簡女向親友求救後，雙方簽署「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書，但因詹賢明依然故我，親友於去年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，詹賢明也必須在1個月內搬出2人住居。

檢警表示，心有不甘的詹賢明，1月6日上午與妻子談判時又發生爭執，簡女一度傳簡訊向同事求救，但詹賢明隨後就因情緒失控徙手勒斃簡女，發現闖下大禍，詹男致電好友說「下輩子再做兄弟」並企圖持刀自殘，經友人制止後報警，警消人員除逮捕詹賢明並將已無生命跡象的簡女送醫，但仍宣告不治。

詹賢明在偵訊後被檢方依家暴殺人罪嫌起訴，而他在出庭時提出不會到庭聽判。（編輯：方沛清）1080919