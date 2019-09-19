大港開唱風波 尹立告邱于軒妨害名譽

國民黨高雄市議員邱于軒指「大港開唱」補助經費刻意規避政府採購法，點名時任高雄市文化局長的「Wecare高雄」發起人尹立（右）瀆職。尹立19日由律師陪同至高雄地檢署按鈴申告，指控邱于軒涉嫌妨害名譽。（Wecare高雄提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月19日

（中央社記者程啟峰高雄19日電）國民黨高市議員邱于軒指「大港開唱」補助經費刻意規避政府採購法，點名時任高市文化局長的「Wecare高雄」發起人尹立瀆職，尹立今天指控邱于軒曲解法令妨害名譽。

邱于軒服務處對此暫不回應，邱于軒截至中午則聯繫不上。

尹立上午由律師陪同至高雄地檢署按鈴申告，指控邱于軒涉嫌妨害名譽。

尹立指出，邱于軒昨天在市議會開記者會把「大港開唱」補助款誤指不符合政府採購法，並誣指他瀆職。他文化局任內不分藍綠補助高市藝文活動，補助眷村以住代護專案、明華園，還有影視、文資及各項藝文發展，在有限資源下進行各項補助無非是為了高雄文化發展與歷史記憶，不應以政治因素誤導視聽。

他認為，公共事務探討，應回歸法制規範，但邱身為議員，卻刻意曲解法令，藝文補助行之有年，從中央到地方都是一致法源，如此抹黑前朝政務官實不可取。（編輯：林沂鋒）1080919