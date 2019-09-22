開車撞前車受傷送醫 彰縣蕭姓議員疑酒駕肇事

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣1名蕭姓議員開車行經彰化縣社頭鄉員集路3段時，追撞前方2輛轎車，蕭姓議員及另1名駕駛受傷送醫，蕭姓議員疑似酒駕，警方僅透露，車禍中有1名蕭男測出有酒精。

有民眾在臉書社團專頁貼出照片指稱，彰化縣社頭鄉員集路3段今晚發生車禍，1輛白色轎車追撞暫停在前方的2輛轎車，有人認出肇事駕駛疑似為蕭姓彰化縣議員，向媒體投訴。

彰化縣警察局田中分局獲報也前往處理，針對蕭姓議員以及另2名駕駛進行酒測。不過有媒體向田中分局查證，員警僅證實社頭鄉員集路發生的這起車禍，有1名蕭姓男子測出有酒精反應，但由於人已送醫，最快明天才能作筆錄，其餘細節不便透露。

有記者嘗試電話聯絡蕭姓議員，蕭姓議員本人聯絡不上，家人僅說謝謝大家的關心，隨即掛上電話。

而先前彰化縣就曾有議員因酒駕肇事，遭法院判刑入獄服刑；民國106年5月，中國國民黨籍彰化縣議員柯振杯在彰化市彰美路發生酒駕車禍，柯振杯一審被判有期徒刑7個月，併科罰金新台幣6萬元，柯振杯不服提出上訴，台灣高等法院台中分院駁回柯振杯的上訴，柯振杯因此入監服刑。（編輯：林治平）1080922