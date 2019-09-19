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研究：台人酒精不耐全球最多 飲酒罹癌機會增

最新更新：2019/09/19 17:59
國健署強調，少量飲酒有益心臟的觀念早已被推翻，唯有完全不喝酒才能降低酒精危害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國健署強調，少量飲酒有益心臟的觀念早已被推翻，唯有完全不喝酒才能降低酒精危害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北19日電）美國史丹佛大學研究顯示，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，飲酒罹癌風險大幅增加。國健署強調，少量飲酒有益心臟的觀念早已被推翻，唯有完全不喝酒才能降低酒精危害。

衛生福利部國民健康署今天在新聞稿中引用這項研究結果，菸害防制組長羅素英表示，喝酒會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸癌，以及食道癌、肝癌、乳癌等癌症風險，即便是少量飲酒，罹癌風險仍為不飲酒者的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。

值得注意的是，早年部分研究認為，少量飲酒對心臟有益，這項觀念早已被最新研究推翻。羅素英指出，知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）去年發表一項大型研究強調沒有所謂無害的飲酒量，唯有把飲酒量降至0，才能避免酒精對身體的各種危害。

羅素英說，更可怕的是，有超過半數台灣人因先天遺傳而缺乏一種名為「乙醛去氫酶」的酒精代謝酵素，一旦喝酒就會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，是亞洲人特有的基因變異，會大幅增加罹癌機率，尤其重度飲酒者得到食道癌的風險恐高達50倍。

羅素英說，根據美國史丹佛大學研究，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，最好能不喝酒就不喝酒。

根據世界衛生組織統計，民國105年全球有超過300萬人死於酒害，其中28.7%死於酒駕事故及暴力傷害，21.3%死於消化道疾病、19%死於心血管疾病、12.6%死於癌症。

反觀國內，國健署研究也發現，台灣每年約有4500人死於酒害，平均每天有11人因此死亡，另有超過4萬人因飲酒而生病，衍生的整體醫療資源損失約新台幣35億元，經濟損失更高達近549億元。

國健署長王英偉提醒，飲酒危害多，不僅可能因此生病增加經濟負擔，酒後也容易引發酒駕、家暴等傷人事件，呼籲民眾以茶、水取代酒，謝絕勸酒。（編輯：張雅淨）1080919

刊登在「刺胳針」期刊的研究：
No level of alcohol consumption improves health
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