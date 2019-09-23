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稱獲大廠訂單吸金23億 科技公司負責人起訴

最新更新：2019/09/23 12:29

（中央社記者蘇木春台中23日電）未上市的台通科技公司負責人謝明陽，涉嫌詐稱取得國際大廠鉅額訂單、偽造金流與財報，吸引投資人購買未上市股票，吸金逾新台幣23億元，檢方今天依違反證交法等罪嫌起訴謝男。

台中地檢署起訴書指出，台通科技公司負責人謝明陽，自民國95年設立公司，以製造販售散熱元件為主要業務內容，公司在104年底起業績不振且資金困窘，謝男開始出脫公司未上市股票。

謝男於104年至108年間，以向投資人詐稱公司已取得國際大廠海力士公司鉅額長期訂單為詐騙主軸，製作國際大廠匯款金流，將年度營收虛增、製作不實財務報表，並偽造面額新台幣5億元定存單與輔導公司上市合作契約，還詐稱國際大廠將入股。

謝男透過多階段的詐騙手法，使專業投資人誤判台通公司業務狀況及資產情形，誤以為前景看好而陸續認購股票，自104年至108年間股票購買價格由15元飆漲至最高120元，股票詐偽部分即得款19億元，另就股票發行詐偽部分得款4億元，共計23億元，共有149名投資人與投資公司受害。

檢調專案小組經蒐證及金融偵查後，台中地檢署檢察官今年5月間指揮調查局台南市調查處、中部地區機動工作站，持搜索票搜索台通公司，查扣偽造契約、不實財報、現金、金融帳戶與多輛名車。

謝男在偵查中陸續坦承證券詐偽犯行，台中地檢署檢察官今天依據證人證詞、帳務資料等證據，將謝男依違反證券交易法、偽造文書、違反商業會計法及公司法罪嫌起訴。（編輯：卞金峰）1080923

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