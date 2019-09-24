南投合流坪人煙少 交通路牌淪槍靶滿布彈孔

南投縣信義鄉合流坪孫海橋頭平日人煙稀少，但一支金屬交通告示牌卻滿布彈孔，有的甚至貫穿，警方初步研判先後遭霰彈、鋼珠彈射擊，且槍枝應具殺傷力。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年9月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣信義鄉合流坪孫海橋頭平日人煙稀少，但一支金屬交通告示牌卻滿布彈痕，甚至貫穿，警方初步研判先後遭霰彈、鋼珠彈射擊，且槍枝應具殺傷力。警方已掌握案情全力追查。

南投縣信義鄉孫海橋民國93年因風災沖毀，考量防止丹大林地遭濫墾、盜伐，孫海橋至今未重建，連帶省道台16線信義鄉地利到合流坪路段也降級為台16線臨29便道，成為非重要通行幹道，只有少數遊客、住民、登山客、台電維修工人利用這條道路，平日人煙稀少。

中央社記者在合流坪孫海橋頭發現一支「禁行甲乙類大客車」的金屬告示牌遭擊穿，不同大、小孔洞滿布金屬牌面，有些孔洞較大並貫穿金屬告示牌，且擦過金屬立桿留下長條凹痕；有些孔洞較小但密集分布，且未穿透告示牌，可見細小金屬物體卡在牌面。

南投縣警察局今天根據照片初步研判，金屬告示牌可能遭霰彈、鋼珠彈射擊，造成牌面有不同大、小彈孔，且根據彈孔生鏽情形來看，射擊霰彈造成的小彈孔較早產生，因此生鏽較明顯，而疑似鋼珠彈造成的大彈孔周邊較無生鏽狀況，推測是之後才產生，因此，這塊交通告示牌至少遭2次槍擊。

記者詢問警方是否可能是9毫米子彈造成，警方表示，根據告示牌遭貫穿後呈現完整圓圈形狀來看，較像是射擊鋼珠彈造成，若是9毫米子彈，由於威力更大，牌面後方彈痕會呈「裂開」形狀；另外，若是射擊制式9毫米子彈，彈孔可驗出鉛、銅成分。

警方若查獲黑槍，以射擊鋁板作為槍枝是否具殺傷力初步判斷，若擊發子彈貫穿鋁板，槍枝認定具有殺傷力，再送刑事局進一步鑑識，若未貫穿則無。警方表示，這塊遭槍擊的金屬告示牌比測試槍枝殺傷力的鋁板更厚實，做案槍枝「一定有殺傷力」。

這塊告示牌位於信義鄉合流坪孫海橋頭，山區沿路無監視器可過濾，加上無法確認槍擊發生時間，更難掌握犯嫌身分及逃逸路線，但警方強調，目前已掌握大致案情，將會同轄區信義警分局全力追查釐清。（編輯：李亨山）1080924