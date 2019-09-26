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澎湖漁船違法潛水打魚 海巡取締送辦

最新更新：2019/09/26 13:36
第八海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查獲鸚哥等高經濟漁獲，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。（海巡署提供）中央社　108年9月26日
第八海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查獲鸚哥等高經濟漁獲，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。（海巡署提供）中央社　108年9月26日

（中央社澎湖26日電）第八（澎湖）海巡隊今天表示，昨天晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查緝小組查獲鸚哥等高經濟漁獲，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。

第八海巡隊表示，海巡署聯合澎湖海管處、國家公園警察隊、澎湖縣政府農漁局執行潛水電魚、打魚查緝小組，昨晚7時許接獲情資，派員登檢查獲船上空氣軟管約80公尺，魚叉2支，高經濟漁獲約30公斤（石老、紅條、鸚哥），經查魚身皆有穿刺孔痕跡。

第八海巡隊表示，違規事證明確，全程錄影蒐證，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。「建成利」漁船今年8月20日也曾被查獲違法打魚。（編輯：卞金峰）1080926

第八海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查獲石老、紅條、鸚哥等高經濟漁獲。（海巡署提供）中央社 108年9月26日
第八海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查獲石老、紅條、鸚哥等高經濟漁獲。（海巡署提供）中央社 108年9月26日
海巡署第八（澎湖）海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號違法潛水以魚叉打魚，登檢查獲高經濟漁獲約30公斤（石老、紅條、鸚哥），魚身皆有穿刺孔痕跡。（海巡署提供）中央社傳真　108年9月26日
海巡署第八（澎湖）海巡隊25日晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號違法潛水以魚叉打魚，登檢查獲高經濟漁獲約30公斤（石老、紅條、鸚哥），魚身皆有穿刺孔痕跡。（海巡署提供）中央社傳真　108年9月26日
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