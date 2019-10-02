台61線雲林新增2測速照相 1個月逾4500張罰單

台61線西濱快速道路車禍事故多，肇事主因為超速和未注意車前狀況，雲林縣警察局9月增設2支定點測速照相機，警方呼籲用路人減速慢行。（雲林縣北港警分局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年10月2日

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）台61線西濱快速道路因大型營業用車多、超速嚴重，雲林縣警察局9月增設2支定點測速照相機，1個月開出逾4500張罰單，為縣庫增加約1350萬元，警方呼籲用路人減速慢行。

台61線沿路有台中港、彰濱、六輕等工業區，重車往返多，根據雲林縣警察局交通隊統計，今年1月至9月為止，台61線雲林路段發生15件受傷事故、13件車損事故，和1件死亡車禍，肇事主因為超速和未注意車前狀況。

台61線全線限速90公里，雲林縣警察局交通隊依據公路總局去年調查大型營業用車衛星定位結果發現，大型營業用車行經台61線時超速頻繁，因此向交通部申請經費，從9月起在台61線台西段和口湖段增設定點測速照相機。

2支定點測速照相機在1個月內開出逾4500張超速罰單，警方將依據道路交通管理處罰條例開罰，以一張開罰新台幣3千元來計算，縣庫增加1350萬元收入，其中位於台西段的測速照相機開出3200張，居雲林縣之冠。

雲林縣警察局交通隊長曾智揚呼籲駕駛人切勿超速行駛，維持安全車距及保持左右間距，避免憾事發生。

為有效遏止違規超速問題，公路總局將在台西鄉台61線218k+250m至226k+250m（北向南）全長8公里增設區間測速地點，預計10月底完成。（編輯：謝雅竹）1081002