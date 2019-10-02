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調閱LINE資料 刑事局：依法執行程序嚴謹

最新更新：2019/10/02 19:16

（中央社記者黃麗芸台北2日電）刑事局表示，統計165反詐騙專線近兩年資料有265組帳號涉詐欺，網路犯罪案日增，為因應辦案需求，調閱LINE資料是依法執行程序嚴謹，不同於美國國家安全局所實施的稜鏡計畫。

刑事局今晚表示，LINE為國人最常使用的通訊軟體，且許多犯罪行為都是透過LINE傳遞和執行，根據165反詐騙專線自民國106年9月至今年8月統計資料顯示，共計有265組帳號涉及詐欺案件。

為因應偵辦刑案需求，刑事局說，警察機關調閱LINE資料過程，是符合LINE「註冊國（日本）」及「使用者所在國（台灣）」等相關法律程序，依個案向檢察署及法院聲請搜索票、調取票以調閱相關使用者註冊資料等電磁紀錄。

刑事局指出，調閱犯罪資料是依據刑事訟訴法、通訊保障及監察法規定，一切依法執行，且須經檢察官和法官審查，程序嚴謹及兼顧隱私權，和美國國家安全局所實施的「稜鏡計畫」以進行網絡監控，兩者並不同。

2007年開始實施的稜鏡計畫，允許美國國安局經法院秘密授權，透過美國的網路公司收集與外來威脅有關的情資。（編輯：李亨山）1081002

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