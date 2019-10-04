刑事局下令全國肅槍 緝獲76把改造槍

（中央社記者劉建邦台北4日電）刑事局今天表示，為淨化明年選舉前治安環境，執行全國掃蕩非法槍械及地下金融行動專案，經統計各地警局共逮捕75人，緝獲非法槍枝93把，其中改造槍枝達76把。

警政署刑事警察局今天召開破案記者會，刑事局副局長林炎田在會中指出，為遏制重大暴力犯罪，淨化選前治安環境，延續偵查能量，通令各地警察局自9月25日至10月4日中午止，執行第5次全國檢肅非法槍械及掃蕩地下金融專案行動。

刑事局表示，經統計，在專案期間查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例有75人，掃蕩7處改造槍械地點，緝獲非法槍枝93把，包含制式槍枝2把、改造槍76把、空氣槍15把。

在掃蕩地下金融部分，刑事局指出，專案期間查獲逮捕經營地下錢莊有159人，地下匯兌148人，扣押犯罪所得為新台幣近2億元，匯兌金額28億餘元。警訊後，依法移送各地檢方偵辦。

刑事局表示，在查緝非法槍械部分，會持續採取「對外杜絕來源、對內全面查緝」策略，嚴防境外槍枝走私入境，同時加強追緝槍械來源。

此外，刑事局指出，行政院會3日通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，修正內容為第4條「槍砲」定義，增訂「制式或非制式」文字，盼透過修法，讓持有制式或非制式槍械的違法份子，都可依特定類型管制槍砲處罰規定進行追訴，且刑度一致。

刑事局表示，草案也修正「模擬槍」定義，把「打擊底火」要件修正為「類似真槍...及火藥式擊發機構裝置」，並納入管制操作槍，且明確排除國家標準定義低動能遊戲用槍規定，盼降低非法改造槍出現機率，保障合法商業經營。（編輯：戴光育）1081004