訂房網個資疑外洩 228人遭詐逾3千萬

（中央社記者黃麗芸台北6日電）警政署刑事局今天指出，知名訂房網Booking.com疑因會員個資外洩，今年前9個月就有228名會員遭詐騙，財損金額逾新台幣3000萬元，呼籲民眾慎選資安防護機制完善的電商。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年1至9月訂房網站發生解除分期詐騙案件數排名結果，booking.com以228件居冠、Agoda則以4件居次，以及hotels.com的1件為第三。

刑事局表示，Booking.com疑似會員個資外洩，使得詐騙集團可按圖索驥並冒充網站客服致電消費會員行騙，165反詐騙專線自今年5月起就陸續接獲民眾通報遭詐騙案，累計1至9月受害者達228人，財損金額為3362萬元。

其中，北市有一名32歲的林姓醫師於日前接獲假冒Booking.com客服人員的詐騙電話，偽稱因系統異常而造成重複下單和重複扣款狀況，同時將通報銀行協助處理。

緊接著由另一名歹徒假冒銀行客服再來電，向林姓醫師謊稱ATM有網路連線功能，請其配合操作ATM即可取消扣款，不疑有他的林姓醫師連兩天聽從歹徒指示操作，結果被騙走164萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每週都會公布高風險網路賣場名單，booking.com自今年5月迄今已連續21週上榜，上榜次數為各類電商平台中最高者，顯見其資安防護出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商。

同時，對於屢次勸告均未改善的網路賣場，也希望民眾共同抵制、避免使用，以保障自身財產安全。（編輯：林沂鋒）1081006