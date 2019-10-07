張貼蔡總統照片 散布同性戀不實謠言2人遭罰鍰

（中央社記者蘇木春、葉臻台中7日電）李文欽與藍淑呅在社群網站臉書張貼總統蔡英文照片，並散布同性戀等不實謠言，遭法院處罰鍰；王姓男子張貼蔡總統上吊假照片，但法官認為不使聽聞者畏懼，裁定不罰。

李文欽今年8月5日於臉書（Facebook）「神力女超人挺藍粉絲團」分享張貼標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字的蔡總統照片，散布謠言。

藍淑呅則於今年8月7日同樣到臉書「神力女超人挺藍粉絲團」張貼蔡總統照片，並於照片上標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂團不知羞恥」、「修官邸1億2000萬超過前3任16年總和8千萬買車4千萬」等謠言。

兩案件分別經台中市政府警察局豐原分局、基隆市警察局第四分局偵辦後依違反社會秩序維護法移送，李文欽被台灣台中地方法院簡易庭9月30日裁定處罰鍰新台幣3000元、藍淑呅被台灣基隆地方法院基隆簡易庭9月25日裁定處罰鍰6000元。

另外，新北市政府警察局林口分局認為王姓男子今年8月在臉書觀閱中國國民黨總統參選人韓國瑜後援會成員在臉書發表蔡總統對陸客被禁止到台灣自由行新聞後，隨即在臉書上貼文「下台，不爽切腹了斷，乎死，海沒蓋去跳海...」，並張貼印有「唯一支持蔡英文下台」及蔡總統上吊不實圖片，依違反社維法送辦。

不過，台灣新北地方法院三重簡易庭法官審理時發現，「下台，不爽切腹了斷，乎死，海沒蓋去跳海」等文字及「唯一支持蔡英文下台」圖片是另一名網友張貼，王姓男子僅是在回應貼文張貼蔡總統上吊的不實圖片，非無端散布「蔡英文總統上吊」謠言，應無使聽聞者心生畏懼與恐慌而有影響公共安寧可能，5日裁定不罰。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1081007