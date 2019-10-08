埋伏停車場槍殺仇家致死 男子判無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子胡正義與穆姓男子因金錢糾紛衍生仇怨，100年間持槍於台南市一處停車場埋伏，朝穆男連開3槍，導致穆男傷重不治。更二審判處胡正義無期徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院新聞稿指出，胡正義與穆姓被害人因盜刷信用卡及申辦貸款糾紛，雙方生怨結仇，導致胡正義懷恨在心，取得改造手槍與子彈後，伺機準備報復被害人。

民國100年11月30日，胡正義掌握穆姓被害人行蹤，前往台南市永康區一處停車場埋伏，見穆男上車準備離去之際，持槍朝坐在駕駛座上的穆男開槍。

穆姓男子胸部中槍後負傷駕車逃命，胡正義又從車輛後方連開2槍但未擊中，但穆男仍因傷重體力不支自撞民宅，經送醫急救不治。

胡正義犯後逃亡，直到101年2月間才在屏東縣落網，但他矢口否認犯行。

歷審法院均認定胡正義殺人罪證明確，判處無期徒刑。台灣高等法院台南分院更二審判決指出，胡正義殺人手段凶殘，造成被害人家屬傷痛及對社會治安的重大影響，犯後否認殺人，並無悔悟之心，依殺人罪判處無期徒刑，禠奪公權終身。

胡正義上訴第三審，最高法院認為，更二審判決已詳細說明認定胡正義殺人的證據與理由，量刑也無違法之處，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1081008