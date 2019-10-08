夾娃娃機選夾物藏隱憂 苗栗縣發動首波聯合稽查

苗栗縣政府7日起針對縣內高中職、國中小100公尺內夾娃娃機店展開首波聯合稽查行動，目前暫未發現色情及違禁品，將持續清查所有店家。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣政府表示，坊間夾娃娃機台夾選物品五花八門，昨天起展開首波聯合稽查行動，針對縣內高中職、國中小100公尺內業者稽查，暫未發現色情及違禁品，將持續清查所有店家。

選物販賣機（俗稱夾娃娃機）商店街頭林立，有民代、家長反映部分機台陳列的選夾物出現成人用品及疑似違禁品，恐對心智尚未成熟學子造成不良影響，苗栗縣長徐耀昌日前在縣務會議中，責成相關單位加強稽查取締，並要求盡速研擬苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例草案，讓業者有所依循。

苗栗縣工商發展處長黃智群指出，夾娃娃機商品五花八門，由警察局、社會處、衛生局、財政處及工商處組成聯合稽查小組，如查到不符相關法令規定者，由各該法令主管機關依權責處理。

縣府聯合稽查小組7日起至9日展開一連3天的首波稽查行動，針對位於縣內高中職與國中小100公尺範圍內16家業者進行稽查，暫未稽查到有店家販賣色情及違禁品。

縣府表示，昨天至今的稽查行動，發現有販賣口紅等涉及「化妝品衛生安全管理法」範疇，將由衛生局再追蹤了解，部分疑似不妥商品也請台主下架，至於日前媒體報導有疑似攻擊性甩棍等違禁品，經查明確認內容物為手電筒，因涉商品標示不實，且查無製造商資訊，已函請台主下架商品。

縣府指出，教育處將請各校注意學童下課動態，避免流連沉迷類似商店，另外，社會處也依警察局提供的192家商店名冊，寄送「兒童及少年權益與福利保障法」相關規定，籲請業者守法自律，以保護兒少身心健康。

黃智群表示，聯合稽查小組會持續針對全縣所有店家，加強機台內商品是否涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒、活體動物等部分進行稽查，並研擬自助選物販賣事業管理自治條例草案，預定10月下旬邀集相關單位召開法令研商會議。（編輯：方沛清）1081008