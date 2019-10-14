男子腕力比賽骨折告業者 中檢認定無過失不起訴

（中央社記者蘇木春台中14日電）楊姓男子去年9月到台中萬代福影城參加腕力比賽，造成手部骨折，他控告影城業者黃炳熙涉嫌過失傷害罪，檢方偵辦後認為，楊男受傷難以認定業者有過失，今天對黃男不起訴處分。

台中地檢署不起訴處分書指出，黃炳熙為台中市中區萬代福影城負責人，影城於去年9月5日舉辦「阿秋爸」腕力挑戰賽，楊姓男子參加比賽時受傷，造成右上臂腫痛、右肱骨幹粉碎性骨折等傷害。

楊男認為主辦單位未遵循中華民國腕力競賽規則，依場地安全、人員配置及裁判等方面進行配置，以保障參加人員的安全，對影城黃姓業者提告涉嫌過失傷害罪。

黃姓業者到案表示，有無安全措施、設置裁判與受傷沒有因果關係，裁判是維持公平性及比賽秩序，不能預防受傷的發生，國際比賽有設置裁判還是會有人受傷。

台中地檢署檢察官詢問楊姓男子當時狀況，楊男表示受傷算是姿勢錯誤，身體已經歪掉還不放手，手才會斷掉。檢方詢問為何不放手？楊男則說他想要贏，案發後由主辦單位叫救護車送至醫院就醫。

檢方認為，案件發生原因為楊男所致，且楊男受傷與業者是否設置裁判無因果關係，難以認定業者有過失，今天對黃男不起訴處分。（編輯：林沂鋒）1081014