女工深夜工作挨罰興訟 家樂福敗訴確定

（中央社記者劉世怡台北17日電）家樂福楠梓分公司2年前，未經工會同意指派女性勞工深夜工作，遭高雄市勞工局裁罰新台幣4萬元，家樂福不服興訟抗罰，一審敗訴經上訴，最高行政法院今天駁回上訴，全案確定。

特別的是，最高行政法院第三庭審理後認為有法律爭議：「依勞基法第49條第1項但書規定，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得使女工深夜工作（即午後10時至翌晨6時）。

但本案家樂福工會在民國100年年5月1日成立，楠梓分公司沒有成立廠場工會，本件女工深夜工作，須家樂福工會同意？或僅須經楠梓分公司勞資會議同意？

最高行政法院第三庭合議庭認為，裁判基礎的法律見解與先前判決歧異，依法應提案給大法庭裁判，便依規定先踐行對其他各庭徵詢意見徵詢程序，提具徵詢書，徵詢法院其他各庭意見。經受徵詢庭均回復同意第三庭合議庭擬採的法律見解，為本院首例經徵詢程序而統一法律見解。

第三庭合議庭法律見解為，當然須經家樂福工會同意，若以楠梓分公司沒有成立廠場工會為由，只需經由楠梓分公司勞資會議同意即可變更勞動條件，明顯藉以規避工會監督。

因此，第三庭合議庭今天宣判，認定高雄市政府勞工局裁罰有理，判家樂福敗訴，全案確定。（編輯：方沛清）1081017