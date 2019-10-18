指新台灣人基金會擁10億 周玉蔻判登報澄清確定

（中央社記者蕭博文台北18日電）媒體人周玉蔻指新台灣人文教基金會有10億元資產，遭訴請登報澄清。最高法院日前駁回部分上訴，周玉蔻應在自由、蘋果登報澄清，至於是否應在美麗島電子報澄清，發回高院更審。

新台灣人文教基金會向法院主張，周玉蔻於民國104年1月間在電視政論節目中，影射基金會將款項用於支付馬英九總統選舉廣告費，並指基金會有10億元基金，來源或為下落不明的選舉補助款或不名譽企業捐贈。

新台灣人文教基金會認為周玉蔻言論不實，侵害基金會名譽權，請求周玉蔻在聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報、美麗島電子報刊登澄清稿，並請求新台幣1元的象徵性賠償。

一審台北地方法院認為，周玉蔻言論欠缺合理依據，又未盡合理查證義務，已使基金會名譽權受損，判周玉蔻應在聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報及美麗島電子報刊登澄清稿，但免賠一元。

案經上訴，二審台灣高等法院認為，新台灣人文教基金會未擁有近10億元基金，也無收受不當捐贈、違法使用基金，但聯合報、中國時報、美麗島電子報並未報導相關內容，改判周玉蔻在自由時報、蘋果日報刊登澄清稿。

周玉蔻、新台灣人文教基金會上訴第三審，最高法院認為，是否應在美麗島電子報刊登澄清稿仍須調查，此部分發回高院更審，駁回其餘上訴，因此判決周玉蔻應在自由時報、蘋果日報刊登澄清稿確定。（編輯：屈享平）1081018